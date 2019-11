El hospital Papa Francisco cuenta con un nuevo servicio de Estomatología

En el marco del lanzamiento de la 9º Campaña Provincial Contra el Cáncer Bucal, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, destacó el nuevo servicio de Estomatología que comenzó a funcionar en el hospital Papa Francisco.

En la ocasión, el Ministro hizo hincapié en la importancia de este nuevo servicio para la zona sudeste y área de influencia del área operativa sur y el Valle de Lerma, en un proceso de complejidad creciente del sistema sanitario, con la incorporación de más especialidades.

Mascarello remarcó: “nos llena de satisfacción contar con un nuevo servicio en este hospital que comenzó a funcionar hace seis años y ha crecido constantemente en prestaciones y especialidades, luego de la decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey de construir este edificio y el proceso de descentralización del sistema sanitario que estamos concretando”.

El servicio de Estomatología que también comenzó a funcionar el año pasado en el hospital Señor del Milagro, contará con la atención de especialistas en el hospital Papa Francisco, que se ocuparán de diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades en dientes, encías, lengua, paladar, mucosa oral, glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas.

Campaña contra el Cáncer Bucal

La campaña contra el cáncer bucal que se llevará adelante en la provincia, se realizará en ocasión de conmemorarse el Día Nacional y Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer Bucal que se recuerda el próximo jueves 5 de diciembre.

Las actividades incluirán atención de consultas sobre la patología, sin turnos previos, desde el lunes 2 y hasta el viernes 6 de diciembre, de 8 a 12 en los hospitales Del Milagro y Papa Francisco en Salta Capital; mientras que en el interior se colocarán puestos informativos en las plazas principales de cada localidad y control de posibles síntomas de cáncer bucal, en los hospitales.

El cáncer bucal es una patología que en sus primeros estadios puede ser asintomática y que el odontólogo puede detectar con un examen de rutina por la presencia de manchas blancas, marrones o negras que no se desprenden al pasar una gasa; lastimaduras que no cicatrizan en dos semanas; lesiones rojas, sangrantes, que pueden o no doler; crecimientos localizados en cualquier parte de la boca; y movilidad o pérdida de un diente sin causa aparente.

También, sensación de adormecimiento, anestesia en algún lugar de la boca; aparición en forma repentina, de un ganglio indoloro en el cuello; desadaptación de prótesis dentales; y alteración de la movilidad de la lengua.

Algunos factores de riesgo son el tabaquismo, alcoholismo, trauma crónico, exposición al sol y el virus del Papiloma Humano (VPH).