El Gobierno acusa a Alberto F por presionar a la Justicia para que liberen a ex funcionarios K presos

"No tengan ninguna duda de que están mal detenidos, en la mayoría de los casos. ¿Por qué supuestamente el que recibió la coima está preso y el que la dio no? En verdad, ninguno de los dos tiene que estar preso. No hay una sentencia definitiva y mientras eso no ocurra, tienen que estar en libertad", dijo ayer el presidente electo, Alberto Fernández, en una entrevista radial. Y esto cayó mal en la Casa Rosada ya que entienden que puede leerse “como una presión a los jueces”, por un lado, y por otro, justificar "delitos por corrupción".

En la entrevista realizada por la radio uruguaya, Fernández evitó relacionar sus afirmaciones con la situación de los ex funcionarios K presos por corrupción y argumentó que "un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso; en la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa, es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores".

El ministro de Justicia, Gernán Garavano, dijo este sábado que "varios de los kirchneristas presos ya están cumpliendo una condena" y agregó que "uno podrá criticar o no a la Justicia, pero la Justicia ya los declaró culpables. Si toda persona que comete un delito porque tuvo algún tipo de militancia política es un perseguido politico, volvemos a los esquemas de impunidad que lamentablemente nuestro país ya tuvo y la gente no quiere".