Luciano Castro atendió a Pampita por hablar frente a cámaras de sus escandalosas fotos íntimas

La filltración de fotos y un video íntimos de Luciano Castro fue tema nacional en los medios, en las redes y hasta en grupos de WhatsApp en el mes de octubre. Carolina "Pampita" Ardohain cometió un error al hacer referencia sobre el tamaño del miembro del actor en su programa Pampita Online.

Interceptado por una movilera del programa Confrontados, Castro afirmó: “Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo y con la gente que pude haberle causado algún tipo de efecto o rebote. Después no me interesa hablar con los medios de algo que tenga que ver conmigo”.

Con respecto a los dichos de Pampita, el actor respondió de manera contundente. “Bueno pero es un tema de ella, no mío. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere y yo en eso los respeto a todos porque son pocos los que han hablado de esto, que llevan más tiempo que yo trabajando de esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces más que nadie puedo comprender las reglas del juego, así que más que un momento de angustia y decir puta que bajón, no me pasó nada”.