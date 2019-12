Apareció un escandaloso video del programa de Pinky, tras la denuncia de Chiche Gelblung

Este viernes, Chiche Gelblung relató su mala experiencia como invitado al ciclo que Pinky lleva a cabo en la Televisión Pública. Según denunció el periodista, la conductora estaba totalmente ida y no entendía nada de lo que ocurría a su alrededor. Ahora, se viralizó un video en el que Pinky, con Reina Reech como invitada, toma un almohadón y se recuesta a dormir en el sillón mientras transcurría la entrevista.

"Nunca entendió Pinky qué es lo que decía yo, y nunca entendí yo lo que decía Pinky. Era todo inventado Hay una sobrina que es gloriosa, y que tiene futuro en la televisión, y que de algún modo la cubre y la entiende. Yo no le entendí nada. Fue una pesadilla. A ella la mueven como si fuese una especie de muñeco. Es terrible que una persona llegue a esa situación", detalló Chiche en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

"Yo tenía entendido que estaba bastante mejor, por eso fui. Viví uno de los peores momentos de mi vida. No entiendo... Pinky no puede hablar, no sabe de qué se trata. Para mí Pinky está totalmente ida. No la culpo, tiene más de 80 años y es una mujer que ha sufrido mucho, y ha tenido un deterioro superior a su edad... se le acaba de morir un hijo hace poco", sentenció.

Esta tarde, el periodista Luis Bremer compartió en su cuenta de Twitter el escandaloso video que confirma lo denunciado por Gelblung.

MIRA ABAJO EL VIDEO: