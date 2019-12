"Con Los Chalchaleros tocamos para Pablo Escobar", confesó Pancho Figueroa

La leyenda del narcotraficante más peligroso del mundo sigue más vigente que nunca. En el día de su cumpleaños, cientos de fanáticos recordaron la imagen de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El capo de la droga estaría cumpliendo 70 años.

La fecha de su natalicio hizo que millones de personas rememoren viejas historias vinculadas al patrón. La más insólita y sorprendente es la de un grupo folclórico salteño que viajó hasta la Hacienda Nápoles para brindar un show privado a la familia Escobar.

El conjunto fue nada más ni nada menos que "Los Chalchaleros".

"El Polo" Román fue el encargado de confesar esta enigmática historia en una entrevista para el programa que conduce el Chaqueño Palavecino en Radio Nacional.

"Una limusina nos buscó del aeropuerto de Medellín. No sabíamos a dónde nos llevaba sólo que teníamos que cantar en el cumpleaños de la dueña de casa. Llegamos a la estancia, se abrió una puerta de hierro y entramos a un jardín lleno de plantaciones de café. En un momento escuché sonidos de elefantes y leones. Los changos me decían que no podía ser posible hasta que el chófer nos cuenta que el dueño tenía un zoológico en su casa. Recorrimos siete kilómetros de zoológico hasta que llegamos a la casa y nos dieron un lugar para estar hasta la hora de la presentación", expresó el folclorista.

Cuando se hizo de noche, Los Chalchaleros salieron a cantar frente a un reducido auditorio. "No veíamos nada. A los lejos divisamos que cinco personas nos estaban mirando. Saludamos a la cumpleañera y nos pidió que cantemos Angélica, una y otra vez. Terminó el recital y nosotros queríamos irnos pero nos dijeron que nos teníamos que quedar hasta el día siguiente. En ese momento apareció un señor común y corriente a saludarnos y nos dimos cuenta que era Pablo Escobar", destacó.

Finalmente, "El Polo" contó que la paga fue muy buena y que casi nunca cuenta esta anécdota porque "nadie nos iba a creer que fuimos cantar a un lugar sin saber de quién era".