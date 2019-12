Tini Stoessel habló del incómodo video en el que Axel la abrazaba: “La verdad, fue muy angustiante”

Durante la presentación del show Únicos en Madrid, España, se vivió un confuso momento que, rápidamente, se viralizó en las redes sociales. En la previa, Axel, Tini Stoessel y Lali Espósito brindaron una nota juntos. De repente, el cantante abrazó a Tini y ella, con cara de incomodidad, disimuladamente, se corrió. Junto al clip, los usuarios de Twitter hicieron una y otra vez referencia al llamativo gesto de la joven estrella.

En su momento, Tini Stoessel negó haberse sentido incómoda ante el acercamiento de Axel. Lejos de dar vuelta la página, en diálogo con Ángel de Brito en El espectador, el programa radial que se emite por CNN Radio, la cantante habló del escándalo y contó cómo se sintió.

"La verdad, fue muy angustiante... Cuando ves que las cosas se te van de las manos, que salieron a decir tantas cosas... Debía aclarar que había pasado, son todos opinólogos", comenzó diciendo Tini. Y remarcó que pensó detenidamente cómo afrontar el conflicto sin seguir encendiendo la polémica.

Además, aclaró que le dio suma importancia a lo sucedido: "Entiendo qué sucede, pero no me deja de afectar. No me da igual. No digo ’no me importa’".

Por primera vez, Tini contó qué actitud tomó con respecto a Axel ni bien el video se viralizó; tuvo un gesto ameno con su familia para desdramatizar la situación. "Apenas llegué no tuve tiempo de darme cuenta de la repercusión. Invité a las hijas al show, por eso mandé ese comunicado", reveló.

"Veo que se ha generado una gran confusión respecto a un video que circuló por redes. Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos obedece a una incomodidad. Aclarado esto, agradezco a todos los que se han preocupado por mí, sé que lo hicieron con buena intención, pero en este caso no pasó nada, gracias a Dios", expresaba Tini en el comunicado. ¿Caso cerrado?

Tres semanas después de que se viralizara el clip, Axel fue denunciado por abuso sexual simple. La joven denunciante pidió no revelar su identidad públicamente, pero se supo que el hecho habría ocurrido en Cipolletti, Río Negro, en 2017.