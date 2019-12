Alberto Fernández: "Nunca me involucró a mí Cristina Kirchner"

El presidente electo Alberto Fernández elogió la declaración de Cristina Kirchner ante el Tribunal Oral Federal N°2 en la causa conocida como Vialidad y rechazó que su aliada haya querido "involucrarlo" cuando dijo que el presupuesto de las obras públicas lo ejecutaba el jefe de Gabinete.

"Nunca me involucró a mí Cristina Kirchner", afirmó Fernández en diálogo con radio Metro. El presidente electo se quejó de las lecturas periodísticas que interpretaron la alusión de Cristina Kirchner como un intento de introducirlo en el juicio.

Según Fernández, la exmandataria "está demostrando la incoherencia del tribunal" al advertir que ningún jefe de gabinete fue citado en la causa conocida como Vialidad.

"Dijo una obviedad: el que administra el Estado es el jefe de Gabinete", sostuvo. "Pero aclaró: 'no estoy pidiendo que los citen'", remarcó Fernández.

"Sería muy bueno que todos veamos la declaración de Cristina. Van a entender por qué ella reniega tanto como funciona la Justicia", afirmó.

Y elogió la presentación de Cristina Kirchner ante el tribunal: "Fue uno de los mejores alegatos defensitas que vi en mi vida, que dejó a los jueces mudos y también al fiscal".

"No era una mujer furibunda, era una mujer que se estaba defendiendo", opinó.

Respecto de la investigación judicial, Alberto Fernández remarcó: "No digo que no haya habido corrupción, eso no lo sé. Involucrarla a Cristina en eso es vergonzoso".

"Es no tener idea sobre cómo se administra el Estado y se ejecutan las obras públicas", apuntó.