Calu Rivero cambió su identidad y estallaron los memes

Calu Rivero anunció el rotundo cambio en su vida que incluye un nuevo look y una nueva identidad. Las redes sociales no dejaron pasar la situación y el tema se convirtió en tendencia.

"Una nueva piel. Un relato que dejé ir. Un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Mi nueva actitud de vida está motivada por los valores de ser. Es ser honesta conmigo misma y con los demás. Es amor propio. Yo ahora escojo y decido todo", escribió la actriz y modelo para dar a conocer su nueva identidad: Dignity (Dignidad).

“Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios. Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo”, finalizó la ecowarrior que días atrás revolucionó Instagram y Twitter al exhibir sin filtros como fertiliza sus plantas con su sangre menstrual.

El texto fue acompañado por un video que la mostraba íntima, desnuda y con su nuevo look capilar realizado por Jehnna Foster, a quien también le agradeció en su publicación.

Además, Dignity, quien se fue de la Argentina para instalarse en Brooklyn, Estados Unidos, para estudiar y trabajar, hizo la presentación oficial de su nuevo "Yo" en una entrevista a corazón abierto en la Revista ¡Hola!

"Toda mi vida tuve la sensación de estar corriendo, siempre apurada. Pero ya nada me apura y es lo que siento en esta nueva actitud de vida. Y creo que tiene que ver con ser honesta conmigo misma y, sobre todo, porque nunca más quiero exponerme a situaciones que me hacen sentir mal, que me hacen sentir una mierda. Hoy, por sobre todas las cosas, quiero proteger mi alma y por eso hoy elijo y decido todo", dijo la actriz, quien además se separó del músico Joaquín Vitola después de casi un año de relación.

Respecto a su nueva identidad, explicó: "Dignidad, es una palabra que me estuvo resonando mucho tiempo y tiene que ver con una actitud de vida enfocada desde otra perspectiva. Es silenciosa, humana, positiva, digna, intuitiva, espontánea. Es tratar de estar en armonía con todo lo que me rodea".

Sobre su corte de pelo, aseguró que no fue espontáneo sino que se debió a una transición. "Sentía que el pelo largo estaba cargado de un relato que ya había dejado ir, estaba energéticamente lleno de esa experiencia que viví. Y con esto no estoy diciendo que la quiero borrar, al contrario, me quedo con la fortaleza que descubrí en ese proceso, pero lo dejo ir", afirmó.

Si bien evitó hablar sobre el tema Juan Darthés, Dignity contó que su cambio coincidió con la noticia del pedido de captura internacional del actor, a quien denunció por acoso sexual en 2018, por la causa que se investiga en Nicaragua por la denuncia de violación que Thelma Fardín.

"Fue muy fuerte. Es muy hermoso poder confiar en los tiempos del universo", cerró.

Como era de esperarse, las redes reaccionaron ante la noticia con una lluvia de memes y comentarios de todo tipo.