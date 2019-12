Quema de la Cruz del Paseo Güemes: “Estropear un bien público tiene que estar penado”

Un grupo de mujeres feministas que participaban de la intervención “El violador eres tú” decidió intentar prende fuego a la Cruz del Congreso Eucarístico, ubicada a pocos metros del Monumento a Güemes. Fueron repudiadas por la sociedad salteña y también por el diputado Andrés Suriani que consideró que este tipo de hechos vandálicos debería estar penado por ley.

En diálogo con InformateSalta, el legislador salteño indicó que es un hecho recurrente en cada marcha de este tipo que se ensañen con lo religioso. Incluso una de las organizadoras de la actividad reconoció que tras la filmación, un pequeño grupo se desplazó a la Catedral. “Creemos en la libre expresión,” dijo.

Suriani le respondió “la libre expresión no puede ir en contra de la ley y como diputado espero también poder resolver desde el punto de vista legal, no puede ser que los bienes públicos, que son de todos los ciudadanos, se encuentren vandalizados por estos grupos, porque no es la primera vez que pasa. Evidentemente tiene que haber algún tipo de sanción. Se puede protestar pero estropear un bien público tiene que estar penado.”

En este sentido, consideró que lo importante es educar en valores y en virtudes humanas. “Tenemos que mostrar que el hombre y la mujer son complementarios y no esta actitud que lleva inclusive en algunos flexos normativos a encontrar lo que se quiere rechazar, que es justamente las situaciones de violencia. Acá hay que tomar conciencia de que todas las cosas buenas que han conseguido la primera ola del feminismo, quedan desdibujadas en estos hechos de violencia,” expresó a InformateSalta.