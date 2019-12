El joven que mató a su novia de 113 puñaladas, a punto de recuperar su libertad en febrero

El próximo 28 de febrero de 2020, recuperará su libertad Fabián Tablado, quien fuera condenado a 24 años de prisión por matar de 113 puñaladas a su novia, Carolina Alo, el 27 de mayo de 1996, en la localidad de Tigre.

En aquel entonces, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro, condenó a 24 años de prisión a Tablado por el crimen de la jovencita de 16 años.

En 2013, tras haber completado los dos tercios de su condena, la Sala III le otorgó el beneficio de las salidas transitorias al femicida, lo que lo llevó a salir de la cárcel hasta cuatro veces por semana.

La liberación de Tablado generó polémica, especialmente por el episodio que protagonizó el pasado 20 de abril de 2012, cuando amenazó a su ex para que volviera con él.

“Si no volvés conmigo, te juro por Dios que el único pensamiento que vas a tener voy a ser yo”, le dijo a la joven. Y agregó: “Si no volvés conmigo, yo tengo muchos contactos, Roxana”.

El padre de Carolina Alo, expresó su indignación por esta situación: “Estoy en la oficina del juez de ejecución penal, es el que tiene la causa, estoy esperando encontrarme con él, en este momento no se encuentra. Voy a esperarlo para que me diga cuáles son los argumentos para aminorar la pena, no cumplió con la ley de avisarnos de la decisión, me enteré por terceros”.

“Nunca tuve señales de esto. Lo han hecho todo bajo cuerda en silencio absoluto para que esté solapado, de acuerdo a lo que digan voy a accionar por medio de abogados para apelar. Creo que están diciendo que hay muertes anunciadas, los jueces que saquen la basura a la calle tendrán que ver las consecuencias”, agregó Alo.

Durante su estadía en la cárcel, Tablado tuvo buena conducta y se encuentra detenido en un pabellón evangelista del penal de Campana, donde “se dedica a la religión”.