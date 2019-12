Fuertes declaraciones de Macri sobre su padre: “Me pidió varias veces que me haga cargo de matarlo”

En un breve pero fuerte video compartido en sus redes sociales, el presidente Mauricio Macri se refirió a su padre Franco y contó el pedido personal que el empresario italiano le hizo en el tramo final de su vida.

“Me pedía, porque me lo pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarlo”, señaló el saliente jefe de Estado en una nueva grabación de la saga “Momentos” en la que repasa etapas de su mandato en la Casa Rosada y su vida personal, publicó Clarín.

Franco Macri, jefe del grupo de empresas familiar, falleció el pasado 2 de marzo en su casa de Barrio Parque. Tenía 88 años y convivía con severos problemas de salud desde hacía varios meses.

Semanas antes de su muerte, Mauricio Macri había señalado en una entrevista que su padre le había pedido "una pastillita para sacarlo de acá". “Le dije: 'No puedo, papá, no se puede'”, precisó en diálogo con el filósofo y asesor Alejandro Rozitchner.

En ese sentido, el Presidente aseguró que preferiría que su propia muerte sea “rápida”, ya que no quería quedar “atrapado en la vida” como le sucedía en ese entonces a Franco, “que está acá y no está”. “Hace más de un año está postrado ahí y si tiene algún momento de lucidez, la debe pasar muy mal. Porque debe tomar conciencia de su incapacidad de hacer y su pérdida de vitalidad", decía el mandatario por ese entonces.

“Momentos”

Con el título “Franco”, este es el quinto video que Mauricio Macri comparte de la saga “Momentos”. Todos finalizan con una fecha y un horario: domingo 8, 20 horas. Según pudo saber Clarín, será cuando se emita una entrevista al mandatario, aunque aún se desconoce por cuál medio saldrá o si será un contenido únicamente web.

En grabaciones anteriores -también de muy corta duración-, se había referido a su esposa Juliana Awada y había chicaneado al kirchnerismo. “Seamos optimistas que algo aprendieron y que no van a reivindicar lo malo que tuvieron en su gobierno”, sostuvo.

Además, en otro video, le apuntó directamente a su sucesor, Alberto Fernández: “Muchas de las cosas que él ha dicho no es lo que uno piensa. Creo también que dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno”, señaló.