D’onofrio confirmó que Gallardo seguirá en River "hasta 2021"

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, garantizó la continuidad del director técnico del equipo, Marcelo Gallardo, hasta 2021, cuando vence su contrato con la institución.



El dirigente "millonario" advirtió que las especulaciones sobre la eventual salida del técnico de Núñez luego de perder la final de la última Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil son erróneas por desconocer la convicción del entrenador "cuando tiene desafíos por delante".



"Gallardo va a estar hasta 2021. No sé por qué permanentemente están preguntando cuándo se va, lo que deben tener clarito es que Gallardo tiene contrato hasta 2021, así que no pregunten más", les sugirió a los periodistas tras recibir un premio en una gala del Comité Olímpico Argentino (COA).



"El otro día vi que iban a la conferencia de prensa y los titulares eran: 'Marcelo va a renunciar, vas a decir que se va'. ¿Qué película vieron? -se preguntó- Si lo conocen a Gallardo sabrán que en la vida de Dios va ser hacer algo así cuando tiene desafíos por delante, así que apuntemos bien porque nos estamos equivocando".



En relación al posible éxodo en el plantel "millonario", D'Onofrio aclaró que la única negociación abierta es la de Exequiel Palacios con el Bayer Leverkusen de Alemania.



"Eso sí es cierto, todavía no hemos firmado pero es probable que se de una vez que River termine su competición este semestre después de la final de la Copa Argentina (viernes 13 vs. Central Córdoba de Santiago del Estero). A partir de ahí veremos cómo es la situación y qué decisión se toma", admitió.



Consultado por Télam sobre otras posibles salidas, el presidente de River aseguró que la venta del mediocampista tucumano sería "suficiente" para equilibrar las finanzas del club.



"River lo que quiere es mantener el equipo. Sobre este tema también leo cada cosa... River no tiene necesidad ni interés de vender más. Lo que ocurre es que tenemos grandes jugadores y el problema no es lo que River quiere vender, sino lo que los demás quieren comprar", explicó.



"Entonces, cuando a un jugador le ofrecen millones para ir a jugar a otro equipo, uno no le puede cortar la carrera siempre y cuando a River le devuelvan el patrimonio que representa ese jugador", abundó.



No obstante, aclaró que "los jugadores de River quieren jugar en River y están felices de hacerlo. No creo que un jugador de River se vaya a cualquier club, se irá si el club es de alta competencia, si participa en la Champions League, por ejemplo, porque los propios jugadores que estuvieron en Europa y hoy están en River les dicen a sus compañeros: 'Mirá que hoy hay pocos clubes en el mundo como River'. Eso lo tienen clarito".



En la misma línea, D'Onofrio destacó el "orgullo" que sienten los futbolistas por defender la camiseta de River y los valores que defienden por el mensaje brindado por "un líder como Marcelo Gallardo".



"River ha demostrado que gana pero también sabe perder, porque perder faltando dos minutos como pasó en la final de la Libertadores es doloroso y pero ahí estaba el cuerpo técnico y yo como presidente para recibir la medalla con orgullo y demostrarle a toda la Argentina que cuando salís segundo también es muy importante", valoró.



Luego, el presidente palpitó el inminente primer aniversario de la final de la Copa Libertadores 2018 ganada a Boca en Madrid, que definió como "la victoria más importante en la historia de River".



"Es algo que nos emociona, que nos da un orgullo enorme, estamos a horas de volver a festejarla, y lo vamos a hacer de por vida", admitió sobre el inolvidable 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu, el 9 de diciembre del año pasado.



River enfrentará este domingo 8 a San Lorenzo por la Superliga en el Monumental desde las 21.45 y al término del clásico los hinchas permanecerán en el estadio a la espera de la medianoche para recordar la inolvidable coronación.



"Pero también hay algo muy importante -apuntó D'Onofrio-. Ese partido, tanto para River como para Boca, fue trascendente porque ha cambiado la visión sobre el fútbol argentino, ya que la gente pudo ver lo que es la pasión porque a miles de kilómetros estaban llenas las tribunas de los dos y la gente vio como un fan fest de Boca y otro de River ocurrían en la ciudad".



Con su mirada puesta en el futuro, el presidente de River desmintió la posibilidad del retorno del mediocampista Matías Kranevitter, campeón de la Libertadores 2015, como reemplazante de Palacios.



"No hablamos nada de Kranevitter, es otra creatividad del periodismo. No se puede traer a un jugador de alto nivel porque lo que ganan en el exterior no se puede pagar en Argentina", advirtió.



"También leí sobre tres o cuatro jugadores que podrían llegar, pero todo es falso, nada cierto. ¿(Damián) Batallini le gusta a Gallardo? No tenía la menor idea, me llevo el dato", apuntó.



Finalmente, D'Onofrio reconoció que se dedicará a la política cuando termine su mandato en River dentro de dos años.



"Ser Presidente, no, vamos despacito. Pero sí es muy probable que me comprometa en la política partidaria. Hoy hago política nacional porque todos la hacemos cuando damos una opinión de la sociedad o cuando decimos que nos preocupa el hambre, la educación, la salud y la justicia. Pero política partidaria es otra cosa, eso no lo hago porque respeto a River y a los socios que me votaron para que administre el club", concluyó.