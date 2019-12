Racing y Lanús, cara a cara para alcanzar la punta de la Superliga

Racing, que suma 12 encuentros invicto pero apenas ganó uno de los últimos cinco, tendrá una complicada visita a Lanús, que hace tres jornadas que no triunfa, en uno de los cuatro encuentros que se celebrarán por la 16ª fecha de la Superliga. El arbitro del partido, que se jugará en el estadio de Lanús este sábado desde las 21.45, será el neuquino Darío Herrera y lo televisará Fox Sports Premium.

Los dos se despiden de la Superliga en 2019 con la urgencia de ganar para no alejarse de la punta. Todo está muy parejo, no hay un equipo que tenga un rendimiento superlativo y por eso ambos, ganando poco en el último tramo del año, aún están cerca de la cima con 26 unidades.

Racing con la despedida a nivel Superliga del entrenador Eduardo Coudet, quien tiene futuro en Brasil y que da la impresión que se va debido a que llegó a un punto en que no puede obtener más de lo logrado por este plantel y equipo.

La "Academia", vigente campeón, está jugando mal, con actuaciones individuales deficitarias pese a que no pierde hace 12 fechas, tras aquel humillante 6-1 ante River en el Cilindro, el pasado 17 de agosto.

Pero no perder no lo llevó a lo más alto de la tabla porque en de los últimos 15 puntos sólo logro siete, con un triunfo y cuatro empates, con un equipo apagado, sin brilló que no seduce ni a propios ni a extraños.

Pero llega el final de 2019 y también con la chance de sumar el segundo título en el año y una sonrisa ya que el 14 del actual jugará la final de la Copa de Campeones ante Tigre, en Mar del Plata, allí si con la despedida de Coudet.

El Lanús de Luis Zubeldía ser había transformado en una brisa de aire fresco entre tanta pobreza a nivel doméstico, con 10 fechas invicto, sumando siete triunfos y tres empates, liderado por los "Viejitos" José Sand y Lautaro Acosta.

Pero la primavera al "granate" le duró eso, 10 fechas, ya que se cortó esa serie y hoy sufre tres compromisos sin ganar con un punto de nueve y se quedó afuera de la Copa Argentina, por lo tanto el ganar ante Racing es una obligación, por el trascendente adversario y para irse de vacaciones ilusionados.

El partido promete, cada uno con sus ambiciones y limitaciones deben ir por más y el augurio habla de un encuentro en donde no faltará emoción y chances de gol.