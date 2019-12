La respuesta de Melina Lezcano a un desubicado comentario en una foto sexy: "Machirulo asqueroso y retrógrado"

Feliz por la llegada de las altas temperaturas, Melina Lezcano compartió a través de Instagram una foto muy sexy luciendo su figura en bikini. Bronceada y súper relajada: así se mostró la artista a través de las redes.

Aunque la mayoría de los comentarios fueron buena onda, un usuario se desubicó y le dedicó un fuerte mensaje. "Yo me pregunto... Se muestran así con la conch... en primer plano y si le decís algo sos un acosador. Decidan: les gusta mostrar y te arriesgás a cualquier grosería o no te mostras más así, viejo. A estas minas no hay porong... que les venga bien", fue el repudiable mensaje que recibió.

Lejos de dejar pasar la terrible opinión del seguidor, Melina le contestó de manera tajante y le puso los puntos. "¿Qué dice? Yo no me arriesgo a nada, yo me muestro como se me canten los ovarios. Vos, en cambio, te arriesgás a quedar como un machirulo asqueroso con este comentario, retrógrado”.

