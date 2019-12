Defensa y Justicia cerró al año con una victoria ante Godoy Cruz

Defensa y Justicia venció hoy 2-0 a Godoy Cruz en el estadio Norberto Tomaghello, por la decimosexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

David Martínez y Neri Cardozo marcaron los goles del ganador, que finalizó su 2019 con una racha de tres partidos consecutivos sin derrotas, con dos victorias (la otra, ante Lanús) y un empate ante Racing Club.

El Tomba finalizó el año último y golpeado. Venía de caer 0-5 ante Talleres de Córdoba y nuevamente hoy se retiró del campo sin nada. Mario Sciacqua, su nuevo entrenador, estuvo en la platea y asumirá para hacerse cargo de la pretemporada.

Bajo un intenso calor, ninguno de los dos equipos lograba inquietar en las áreas, pero el dueño de casa intentaba un poco más.

La única de riesgo relativo fue a los 7 minutos, cuando el buen arquero Juan Bolado salió rápido para evitar que Nicolás Fernández llegara a la pelota antes y definiera mano a mano.

El calor le ganaba por goleada a la creatividad y parecía que no habría emociones en la etapa, hasta que a los 44, tras una jugada preparada desde un tiro de equina, David Martínez le pegó de primera desde el borde del área y abrió el marcador.

En el segundo tiempo no mejoró el panorama. La visita no tenía con qué ir a buscar, y el dueño de casa lucía cómodo en su ventaja. No pasaba absolutamente nada, hasta que a los 21 minutos le interceptaron un remate a Nicolás Fernández y apareció Cardozo para aprovechar el rebote y aumentar la diferencia.



Con eso bastó para darle el golpe del knock out a un Godoy Cruz que deberá trabajar mucho para mejorar su pésima temporada.