Hubo 90 partos domiciliarios en la provincia durante 2019

Un total de 90 partos domiciliarios se registraron este 2019 en suelo salteño, según estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia, publicó El Tribuno.

De las cuatro zonas sanitarias en las que se divide la provincia, desde el punto de vista organizativo y administrativo en lo asistencial, la norte es la que se lleva la mayor cantidad de partos domiciliarios, con 57 casos. Esta zona abarca varias áreas operativas, entre ellas Orán, Tartagal, Santa Victoria Este, Alto La Sierra, Embarcación, Pichanal y Morillo.

Le sigue la zona oeste de la provincia con 17 partos domiciliarios. Luego está la zona sur, con 11, y finalmente la centro con 5. Los datos surgen del Sistema de Atención Primaria de la Salud e informes de agentes sanitarios.







La subsecretaria de Medicina Social, Marisa Álvarez, explicó que "se trata de partos fuera de las instituciones. No siempre se dan en el ámbito del domicilio, de la casa de la mujer, sino que, a veces, en el trayecto hacia la institución que es donde deber nacer el niño, o en una ambulancia".

Agregó que hay múltiples factores que interactúan para que un parto domiciliario suceda. Estos pueden estar relacionados a hábitos culturales, dificultad en el acceso a centros asistenciales y, en menor medida, ocultamiento del embarazo.







"El porqué son más frecuentes en la zona norte tiene que ver con algunos hábitos culturales. En esa área residen gran parte de las comunidades originarias indígenas y no siempre las mujeres quieren ir a parir a las instituciones del sistema sanitario por diferentes razones que hay que salvar. Nosotros no podemos permitir que una mujer tenga un parto y su niño nazca en un ámbito que no sea el más adecuado y seguro", puntualizó.

En otras ocasiones, "el trabajo de parto sorprende a mujeres que no tienen acceso facilitado por caminos, razones geográficas o climáticas. Hemos detectado un montón de situaciones de ese tipo que impiden que esa mujer que empieza un trabajo de parto en horas de la noche, llegue al hospital más cercano", señaló.