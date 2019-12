Se filtró un supuesto video íntimo de Cande Tinelli

La cantante se enteró de la situación y no dudó en salir a defenderse. ¿Qué dijo?

En tiempos de Internet y redes sociales, los famosos al límite de quedar expuestos todo el tiempo. Una foto, un audio privado o un mensaje comprometedor puede volverse viral en segundos y su intimidad verse vulnerada. Verónica Lozano, Florencia Peña, Fátima Florez, Luciano Castro fueron algunas de las figuras que, por imprudencia personal o por un hackeo, quedaron ante la mirada de millones de personas en la web.

Ver esta publicación en Instagram 🌞 @maiacostaaok Una publicación compartida de ✖️ 𝕷𝖊𝖑𝖊’✖️ (@candelariatinelli) el 6 Dic, 2019 a las 5:52 PST

En las últimas horas, en Twitter y WhatsApp comenzó a circular un video de una joven teniendo sexo. Muchos usuarios aseguraban que la protagonista del material íntimo era Candelaria Tinelli. Sin embargo, la intérprete de "Contigo" se encargó rápidamente de desmentir esa información.

En una grabación que subió a sus historias en Instagram, la hija del conductor de Showmatch contó que le llegó el material, pero aclaró que no es ella la del video. "Amo que están diciendo que hay un video viral mío porno. Nunca en mi vida me grabé teniendo relaciones. Así que ese cuerpo, esos tatuajes, no soy yo", expresó la cantante.

En lo estrictamente profesional, Cande se prepara para cerrar el año con una gran presentación en Palacio Alsina. La joven será parte de un festival de música solidario, que se realizará el 19 de diciembre. Ella es tan cargosa, Romero El Santo y Parientes también serán parte del line up del evento.