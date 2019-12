Amalia Granata y un terrible tuit en contra del aborto: "Las van a seguir violando y matando"

Una vez más, Amalia Granata desata una gran polémica por su manera de defender ’las dos vidas’. Con el cambio de Gobierno y su lema de poner en primer plano los derechos de las mujeres, el nuevo Ministro de Salud anticipó que habrá ’cambios en el protocolo para la interrupción legal del embarazo’. A raíz de esto, la periodista y actual diputada por la provincia de Santa Fe disparó un fuerte mensaje en redes sociales.

"Si creen que legalizando la muerte de inocentes van a ser libres y empoderadas... ¡chicas no entendieron nada! Las van a seguir violando y matando pero pero libres de culpa y cargo porque es legal. Las mujeres necesitamos inclusión, educación y oportunidades y no matar a nuestros propios hijos", escribió. Sus palabras tuvieron un alto impacto entre los usuarios de la red social y el contraataque no tardó en llegar.

"Leete, Amalia. Sos legisladora. No podés escribir esa barbaridad, nadie habla de legalizar violaciones", disparó una tuitera. "Es el hombre el que necesita educación para no violar, tarada", disparó otro. "Divina la psiquiátrica", agregaron.

La oleada de crítica continuó y se puso muy picante pero, a diferencia de otras veces, ella ni se inmutó.