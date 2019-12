VIDEO: el maltrato de Diego Maradona a unos niños que le pedían un autógrafo

Otra vez "Maradona" es tendencia en Twitter. Esta vez no es por ningún conflicto familiar del Diez, ni por alguna reacción suya durante algún partido de su Gimnasia y Esgrima La Plata. Esta mención se da producto de un video que se viralizó en las redes sociales en el que se lo ve a Diego con una reacción fuerte ante unos chicos, mientras dirigía a Dorados de Sinaloa.

Son apenas unos segundos de un fragmento de la serie de Netflix "Maradona en Sinaloa", en la que se muestran los días del ex campeón del mundo en 1986 en su paso como entrenador en tierras mexicanas.

En el fragmento, unos chicos, detrás de las rejas del estadio, le piden incansablemente a Maradona que les firme sus camisetas. El Diez, amablemente primero, acepta, se acerca a los jóvenes y comienza a rubricar todo lo que le dan. “¡Diego! ¡Diego! ¡Maradona! ¡Maradona!”, gritan los chicos, emocionados, publicó Clarín.

Pero en cierto momento, la paciencia del entonces entrenador de Dorados de Sinaloa, se colma. Enfurecido por los gritos, Maradona reacciona de mala a manera con los chicos y los reta con tono enérgico.

"Escúchenme una cosa. Si siguen gritando, me voy a la mierda. ¿Okey? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. La próxima vez, me voy. No tengo ningún problema", dice el actual DT de Gimnasia.

Luego de eso, los jóvenes fanáticos se quedan paralizados tras las palabras de Maradona, quien, de todas formas, continúa con el buen gesto de firmar camisetas para quienes lo quieran. Mientras tanto, la mayoría de los chicos prácticamente ya no emiten ningún tipo de sonido o lo hacen en un tono muy bajo.