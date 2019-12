La Presidenta del Tribunal de Justicia de Jujuy dijo: “No vamos a permitir que Milagro Sala quede libre”

Nuevamente el tema Milagro Sala se instala en la provincia de Jujuy, y si bien no hubo ninguna novedad de manera oficial, una posible excarcelación y las consecuencias de la misma tuvo su eco.

La presidente del Tribunal Superior de Justicia, Clara Lange de Falcone, se refirió al tema Milagro Sala, sobre todo tras las opiniones del actual presidente que considera injusta su detención: “No vamos a permitir que Milagro Sala quede libre. La sociedad no lo va a permitir porque todos sabemos lo que hemos vivido. No estoy hablando como presidente del Poder Judicial sino como presidente de la Asociación Justicia Jujuy, una ciudadana común que ha vivido los gobiernos paralelos”.





“Creo que fuimos la única provincia que ha juzgado con un proceso sano y justo el caso que conocen. Hemos hecho juicio y ha habido sentencias, pero las sentencias no están firmes por los recursos que interponen la defensa”, dejó en claro la presidente de la Asociación Justicia Jujuy.

Por último, Lange de Falcone dijo que “en Buenos Aires hay prisiones preventivas sin elevaciones a juicio, salvo las causas de ahora de Obra Pública y Dólar Futuro, esa es la diferencia con nuestra provincia”.