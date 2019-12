Video: la secuencia completa del ataque de los motochorros a los turistas ingleses

Un turista inglés de 50 años murió y su hijastro, de 28, resultó herido cuando estaban por ingresar en un hotel de Puerto Madero y fueron atacados por motochorros. La víctima fue identificada como Mateus y su hijastro, Estefan. La familia no quiso difundir sus apellidos.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 11 de este sábado, a metros de la puerta del hotel Faena, en Buenos Aires, cuando los dos hombres fueron interceptados por al menos dos asaltantes que circulaban en moto y tenían vehículos de apoyo. Se investigan si eran dos.

Un video captado desde un edificio enfrentado al ingreso al hotel muestra cuando los turistas llegan a la dársena de estacionamiento. Parte de la secuencia queda tapada por una combi, en la que habrían llegado el matrimonio inglés, dos jóvenes (no está claro si eran ambos hijastros del hombre fallecido o uno era su hijo) y la novia de uno de ellos, además de la madre del hombre asesinado.

En el video se ve movimiento de vehículos y de mucha gente, que el chofer del transporte baja y abre el portón trasero de la combi, cuando un empleado del hotel se acerca para ayudar a descargar el equipaje.

Allí, se arrima una moto, disminuye la marcha y su conductor mira con atención la secuencia. Es que se empieza a ver un forcejeo entre uno de los atacantes, de camisa azul, y un joven, de remera gris. El delincuente dispara y el proyectil roza el muslo del turista, que sigue internado estable y fuera de peligro en el hospital Argerich en La Boca.

La situación continúa en la calle. Los ladrones forcejean con las víctimas, hasta que escapan. En la imagen también se ve la presencia sospechosa de un auto de color gris y otro color rojo: serían vehículos de apoyo de la banda.

Ambos turistas intentaron defenderse, forcejearon y terminaron siendo baleados. Recibieron los primeros auxilios por parte de agentes de Prefectura que estaban en la zona y llamaron a una ambulancia.

El jefe del SAME, Alberto Crescenti, detalló que se recibió el alerta a las 11.04 y que al llegar al lugar se encontraron con un hombre de 50 años "con un impacto que le había entrado por la axila derecha y le había alcanzado el tórax", lo cual le produjo un paro cardíaco.



"Lo llevamos al Argerich, su estado es grave, presenta heridas de consideración porque ha tenido derrame de sangre", afirmó Crescenti, aunque cerca de las 14 se conoció que la víctima había muerto cuando era operada.

En tanto, el otro herido, de 28 años, sufrió una lesión de bala en el muslo, cerca de la ingle, que no le tocó la arteria femoral por lo que no sería de tanta gravedad y continuaba internado. A última hora de este sábado no se había emitido un parte médico.

Las fuentes informaron que, de acuerdo con el análisis de las imágenes de distintas cámaras de seguridad, los investigadores confirmaron que los ingleses fueron seguidos por los delincuentes desde el momento en que abandonaron el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de arribar al país a las 9.10 de este sábado.

Asimismo, indicaron que se trata de un modus operandi reiterado en hechos ocurridos recientemente, con turistas asaltados al momento de ingresar en hoteles de Buenos Aires.

Una testigo que se identificó como Florencia dijo al canal A24 que llegó al lugar poco después del hecho. "Yo estaba paseando al perro, veo que en la esquina del Faena había mucha gente y había una persona en la puerta del hotel que la estaban asistiendo", contó la mujer.

Agregó que "según los vecinos, una moto pasó, les quiso robar y los baleó" y que luego llegaron al lugar tres ambulancias para asistir a las víctimas.