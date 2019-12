Aberrante audio de WhatsApp de camionero confesando el abuso a su hija

La familia de la menor de 11 años que fue abusada por su padre en Merlo brindó un audio de WhatsApp en el que se escucha al hombre confesar que abusó de su hija. El acusado continúa en libertad y la madre de la nena pide justicia desesperada.

"No te voy a negar que manoseé a mi hija pero cuando me di cuenta ya era tarde. Abusarla no la abusé pero ya se qué manosearla es violación. Pero bueno, qué va a ser. La Justicia vendrá, no voy a negar que la manoseé. No sé que me pasó por la cabeza pero bueno", se escucha decir al acusado, Claudio de 37 años.

Escuchá el audio AQUÍ

La madre de la víctima, Beatriz de 33 años, hizo la denuncia de inmediato y el caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de Morón. Sin embargo, la acusación se realizó previamente a que el hombre confesara los sometimientos y antes de que la nena revelara que sufrió abusos con acceso carnal.

La mujer aprovechó la situación para hacer la acusación por violencia familiar, por la cual recibió la asignación de una perimetral de 500 metros. Los abusos se cometieron en reiteradas ocasiones durante el último año en una vivienda situada en las calles Alvarado y Zabala, localidad bonaerense de Pontevedra, partido de Merlo. Sin embargo, el acusado logró someter a la menor en silencio hasta el lunes anterior, día en el que la nena de 11 años se animó a hablar.