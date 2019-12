El “Chaqueño” Palavecino, entre la música y un posible cargo político

Mirando a futuro: Oscar “el Chaqueño” Palavecino confesó que algún día le gustaría dedicarse a la política, sintiéndose capaz para ocupar algún cargo, pero que por ahora no tiene planeado enfrentar tal desafío, pese a las ofertas que ha recibido en este extenso e intenso año electoral.

En una entrevista realizada por el sitio Diario Show, el cantante de folklore hizo un balance de su carrera a días de que concluya el 2019. En un primer momento reconoció que “la gente nos sigue con esfuerzo, el trabajador está apretado, pero yo tuve trabajo dentro de todo".

También comentó que en los últimos meses tuvo que hacer cambios en su agenda, dado que no pudo viajar a Chile y Bolivia, dos países donde lo quieren mucho, por los graves problemas económicos y sociales que atraviesan actualmente. "Esperemos que se solucione pronto, y que también en nuestra Argentina este año Dios ilumine a las autoridades. El pueblo siempre tiene esperanza", alentó.





En medio de un contexto complicado, el Chaqueño recordó que aparte de su labor musical “tengo mi fundación que ayuda mucho en mi zona de origen (Tartagal, Salta) donde trabajamos con médicos que nos dan una mano en lugares muy necesitados. Yo sé lo que es el hambre, por eso me ocupo también de los que la pasan mal”.

Concluyendo un año electoral, el cantante indicó que tuvo “ofertas de todos los colores, pero debería dejar la música, no se pueden hacer las dos cosas. Todavía no estoy en ese punto. Sí me gustaría que desaparezca la famosa grieta. Yo hablo con todos, el gobierno saliente me ayudó con el trabajo en Salta, y los referentes del anterior también, por otro lado pienso seguir en contacto con el nuevo gobierno. Lo mío es un trabajo transversal. Pero me siento capaz de hacerlo, algún día será, está bueno tener algo de poder para decidir cosas buenas".

Finalmente, compartió un deseo de cara a los próximos años al concluir este 2019: “Mi sueño es que mi Argentina esté bien, que todos tengamos trabajo. No ha sido muy bueno para la parte artística. Sin música no se puede vivir".