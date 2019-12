Orán espera la llegada de Evo Morales: “Vamos a estar a la altura”

Así lo aseguró el intendente de la ciudad de Orán, Pablo González, quien aclaró que el ex presidente de Bolivia se quedará solo un día. Dijo que la visita es inminente pero aún no se conocen los detalles. “Es un hecho sin dudas trascendente”, dijo.

Tras los trascendidos acerca del desembarco del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, a Orán en calidad de asilado político, el intendente de la ciudad norteña, Pablo González, en diálogo con InformateSalta, aclaró que el líder del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) “no se quedará a vivir allí”.

En la oportunidad, explicó que está previsto que solamente permanezca un día en el municipio. “Van a alquilar un salón que tenga las condiciones que necesitan para que toda la comitiva pueda trabajar tranquilos, y que van a llegar a trabajar durante todo el día y se van a retirar”, sostuvo.







No obstante, manifestó que si bien se supone que la vista es inminente aún no se conocen los detalles. “Me dijeron que cuando tengan alguna información detallada o más ajustada en cuanto a la fecha que va a llegar a hacer ese trabajo de un día me lo van a comunicar”, indicó.

González explicó que la idea es brindar todas las comodidades a Morales. “Nosotros vamos a estar a la altura de la investidura de lo que significa la presencia de un ex presidente independientemente de la línea política a la que pertenezca, toda vez que se nos permita tal situación”, sostuvo.

Con respecto al humor social, afirmó que nunca hubo una manifestación ni a favor ni en contra. “Somos un lugar de frontera donde viven muchísima gente boliviana, muchos destacan los logros económicos y sociales y otros cuestionan la forma de su permanencia en el poder, pero no ha habido ningún tipo de manifestaciones respecto de esta visita”, indicó.

Por último, sostuvo que sin lugar a dudas que la llegada de Evo Morales constituye un hecho importante desde el punto de vista social. “Es algo que va a conmocionar ese día a la ciudad en lo que hace a la gran cantidad de bolivianos radicados aquí en la ciudad de Orán, el hecho es sin dudas trascendente”, concluyó.