Romance confirmado: la primera foto de Quique Sacco y María Eugenia Vidal juntos

La ex gobernadora de Buenos Aires y el periodista ya no ocultan su amor y compartieron una salida a una conocida parrilla.

Poco menos de un mes duró la desmentida de uno de los romances menos esperados. Tal como se había anticipado a finales de noviembre, María Eugenia Vidal y Enrique "Quique" Sacco están de novios.

La ex gobernadora de Buenos Aires y el periodistas, ex pareja de Débora Pérez Volpin, ya no se ocultan y compartieron su primera salida romántica en público. El lugar elegido para la cita fue una parrilla en San Telmo, un sitio que ella ya había frecuentado en más de una oportunidad con diferentes personalidades de la política.

La revista Caras publicó una fotografía de la flamante pareja en la puerta de “La Brigada”, donde se los ve muy relajados y a ella muy sonriente.

La publicación se dio a menos de una semana de que Vidal le entregara los atributos de mando a Axel Kicillof en la provincia. Ahora, retirada del poder y con nuevo amor, ella se instalará junto a sus tres hijos en un departamento en Barrio Parque.

La relación entre el periodista deportivo y la referente femenina del PRO habría comenzado luego de compartir la mesa en “La noche de Mirtha”, el 3 de agosto de este año. Esa noche, los invitados estuvieron sentados uno frente al otro y los primeros cruces de miradas fueron inevitables. Desde ese momento, habría comenzado a reunirse, cada vez con más frecuencia.

Pese a que el propio Sacco se encargó de desmentir las versiones en una entrevista con Radio Mitre, donde afirmó que “me taladraron el teléfono. Fui contundente: estoy solo. Aún no es mi tiempo. Hoy tengo otras prioridades”, solo tres semanas después sus acciones lo contradijeron.

La última relación que se la había conocido a María Eugenia fue Ramiro Tagliaferro, padre de sus hijos y actual intendente de Morón, de quien se divorció en 2016. Mientras que para el conductor de ESPN su última pareja fue Débora Pérez Volpin, quien falleció el 6 de febrero de 2018. Desde ese momento no se le conocieron más romances.

Durante la campaña de su frustrada reelección, Vidal había asegurado en una entrevista con Alejandro Fantino que aún no le había llegado el momento de volver a enamorarse. "Siempre hay una etapa en la que conocés a alguien que todavía no sabés si va a ser una pareja. Todavía no apareció un hombre que me partiera la cabeza, pero va a aparecer. Creo que es cuestión de tiempo", había afirmado.

El tiempo pasó y tan solo cinco meses después de sus declaraciones llegó a su vida el periodista deportivo que la animó a volver a apostar por el amor.