Dejaba jugar a la PlayStation a su sobrina de 5 años a cambio de sexo oral

Un adolescente de 14 años fue denunciado por abusar de su sobrinita de 7 en una vivienda situada en la localidad bonaerense de Banfield, Lomas de Zamora. El padre de la víctima, que vive en Villa Celina, también acusó a su ex pareja y al actual novio de ella por someter a su nena a diferentes maltratos.

El primer suceso se registró hace dos años en una casa de Banfield, cuando Marcelo de 45 años aún vivía con su ex pareja y con su hija. "El hermano de la que era mi mujer en ese momento abusó sexualmente de mi nena y la familia de ella no lo quiso denunciar. No era la primera vez que éste chico actuaba de esa manera y lo dejaron pasar como si nada", dijo el hombre en diálogo con Crónica.

"Mi hija habló conmigo y con su madre y nos contó que éste chico le puso su pene en la boca y la obligó a ver videos pornográficos cuando ella se acercó a pedirle si podía jugar a la Playstation. Cuando yo me enteré, salí corriendo para su casa y su familia no quiso hacer la denuncia. Me contaron que había hecho con mismo con otra chiquita pero tampoco les importó", relató.

Meses después, el hombre se separó de su mujer y ella decidió llevarse a la nena y ponerle una restricción perimetral para impedir que se vean. Luego, la joven formó una pareja con otro hombre. "No vi a mi hija durante casi medio año. Cuando volví a encontrarme con ella, me contó que su madre y éste tipo la sometieron a todo tipo de calvarios", relató.

Según detalló, "dormían los dos con mi hija en la misma cama y mi nena me cuenta que le vio el miembro a este tipo varias veces. Incluso, me dijo que metieron a otro hombre en la casa, quien le hizo 'cosquillas' en la cola. El actual de mi ex es una bestia, la amenaza y le dice que, de noche, la va a ir a buscar una nena muerta".

Añadió que su ex mujer "la deja sola y encerrada en su cuarto a diario y no está apta para cuidarla". Detalló que en el último tiempo la señora ya chocó cuatro veces y, tres de ellas, la menor estaba dentro del auto. "Me dicen que mi hija está herida y me enteré por casualidad. No sé nada de ella", expresó.

El hombre realizó las denuncias correspondientes ante la Justicia pero asegura que aún no tiene respuestas. "Soy una persona humilde y no tengo dinero para pagar un abogado. Les ruego por favor que alguien me ayude y me asesore. Les cambio ese servicio por trabajo, estoy desesperado", dijo.

Al concluir, agregó: "Quiero la tenencia de mi hija, poder comunicarme con ella, verla, abrazarla, cuidarla. Necesito que la Justicia comience a investigar y que determine cuáles son las sanciones que deben recibir éstas personas. No quiero que mi chiquita siga sufriendo, es una criatura que está viviendo en un entorno de violencia y quiero salvarla".

