El encuentro secreto entre Maradona y Jennifer López

Nuevas confesiones sexuales de Diego Maradona salieron a la luz luego de que su entrevista a Líbero en TyC Sports fuese puesta al aire por completo, y de manera sorpresiva, el ex futbolista reveló una charla secreta que tuvo con Jennifer López en la cual ella le expresó su enojo por no haber sido invitada a La Noche del 10, el programa que condujo en El Trece durante el año 2005.

“Jennifer López es un bombón asesino que se parte, y a Marc Anthony yo lo fui a ver a Caracas”, comentó el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata al ser consultado sobre los famosos que se disgustaron por no poder ser parte del recordado y exitoso show, para luego detallar cómo fue la sorpresiva reacción de la cantante cuando fue a saludarlos a camarines tras un recital.

“No, Diego. Con vos estamos muy enojados con Marc”, dijo Diego que fueron las palabras de la cantante, algo que sin dudas le provocó pesar, debido a que él deseaba con muchas ansias poder ver en persona a la morocha.





“’¿Por qué?’, le digo. Si yo no es que no los invité. Me moría porque estén en mi programa. Me moría por hacerte una pregunta a vos… me moría por verte… estaba por decirle ‘ese culo’, porque es el culo más hermoso que vi en los últimos años”, relató el astro del fútbol en diálogo con el periodista Matías Pelliccioni, a quien le comentó que se inició sexualmente a los 13 años de edad en un albergue transitorio ubicado sobre la Avenida Juan B. Justo.

Al igual que afirmó que le encantan los “mañaneros” y que Rocío Oliva le sigue pareciendo la mujer más linda de la Argentina, Diego confesó cuál es su posición favorita en la cama, cuyo nombre puede estar asociado a un animal o a la cantidad de mundiales que disputó como jugador de la Selección Argentina: “En 4”.

Por otro lado, fue categórico al elegir entre dos de las máximas divas del espectáculo argentino: Moria Casán y Susana Giménez. Sin dudarlo, el “Diez” se inclinó por La One, más allá de que haya reconfirmado, como si hubiese hecho falta y no alcanzara solo con ver a sus ex parejas, que tiene preferencia por las rubias.