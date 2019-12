A una semana de que se celebre la navidad empleados públicos esperan conocer si habrá o no asueto en sus actividades. InformateSalta supo que el gobernador aún no tomó una decisión al respecto aunque deslizaron que si el gobierno nacional no lo establece se seguirá esa línea.

Actualmente solo las provincias de Chubut, Neuquén y Jujuy establecieron asueto administrativo desde el lunes 23 de diciembre.