El salteño suertudo habló: "Es incontable por todas las cosas que uno vivió, es una alegría"

Ayer en la noche la noticia daba como único ganador del Quini6 a un Salteño. Un medio de Las Lajitas "Radio Contacto", consiguió la palabra del joven afortunado de 23 años que reside en el lugar. Compró la boleta ganadora en la agencia "La Chela".

El chico con la voz entre felicidad, sorpresa y emoción dijo que dejó su boleta en la casa, se fue al centro y cuando estaba allí su madre lo llamó y le dijo que creía tenía la boleta del único ganador del Quini6.

"No había mirado la boleta, la dejé sobre una mesada, nunca la controlé, me fui al centro me llama mi mamá y me dice ¡vení a ver porque lo veo no lo creo! Estaba con mi papá viendo la novela. Cenando.Cuando fui no lo podía creer, no caigo"



El joven manifestó que no sabe si su vida va cambiar mucho: "No sé si va cambiar mucho porque uno tiene que seguir haciendo lo que le gusta lo que eligió pero desde otro punto de vista si cambia. Uno no se tiene que olvidar nunca como es como es su vida y seguir con la misma rutina, con la misma vida, seguir trabajando y pelearla día a día"

En cuanto a la confusión que se armó anoche mismo sobre que en realidad la ganadora era una mujer de Las Lajitas, dijo que se desinfló un poco pero fue a su casa, sacó una foto y se fue a la agencia para controlar.

"Agradecido a todos, a mi familia que siempre estuvo. No tengo palabras de agradecimiento a tantos. A tantos que estuvieron en la malas y hoy también son parte de lo bueno" concluyó.