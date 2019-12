Pratto contó cómo surgió el "Modo Oso"

Si hay una celebración que saltó a la fama en el fútbol argentino el año pasado fue la de Lucas Pratto en Modo Oso. Contra Boca, tanto en La Bombonera como en el Santiago Bernabéu, Pratto festejó a lo grande. No obstante, fue en España donde se cruzó de brazos y en silencio miró a sus rivales después de marcarles.

Además, lo hizo durante todo este año y hasta lo copiaron sus compañeros al levantar la Recopa Sudamericana 2019 en el Monumental.

Este jueves, Pratto finalmente contó cómo nació ese icónico festejo: "Mi nena me lo pidió. En la primera semi", en alusión a su hija de nueve años y la ida de las semifinales de la Libertadores 2018, donde finalmente River pasó con el agónico penal del Pity Martínez ante Gremio en Porto Alegre.

"Me acordé de hacerlo recién en la segunda final, porque en la primera no me acordé de hacerlo. Ahora ya quedó", contó entre risas.