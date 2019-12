“La UCASAL va a hacer su máximo esfuerzo para que nadie se quede sin estudiar"

En la mañana del día jueves, diputados provinciales de la Comisión de Educación se reunieron con el Consejo directivo de la Universidad Católica de Salta, para analizar diferentes alternativas que permitan atender los reclamos de un grupo de estudiantes le plantearon a los legisladores.

En la reunión estuvieron presentes, el presidente de la Comisión, Nicolás Puentes; junto con Andrés Suriani, Daniel Sansone y Claudio Del Plá. Por la UCASAL participaron además del rector, los vicerrectores de Formación, Administrativo, Académica, de Investigación, Cristian Gallardo, Darío Arias, Constanza Diedrich y Federico Colombo Speroni, respectivamente; además del director de Educación a distancia, Daniel Torres; y el secretario de Extensión, Alejandro Patrón.

En la oportunidad el rector Gallo Cornejo, agradeció a los diputados el interés y la posibilidad de recibirlos en la sede central de la Universidad. En el inicio, Gallo Cornejo fue contundente: “Queremos ser claros, la Universidad va a hacer su máximo esfuerzo para que nadie se quede sin estudiar por cuestiones económicas. Los alumnos son la razón de ser de nuestro trabajo y hacia ellos están enfocados todos nuestros esfuerzos”.

Luego, el rector ofreció un repaso de los números que hoy reflejan el trabajo que realiza la UCASAL, que este año cumplió 56 años y que cuenta en la actualidad con 26.000 alumnos distribuidos en todo el país. “UCASAL tiene 1.800 trabajadores, lo que la hace la primera empleadora privada de la provincia de Salta; ofrece 80 carreras entre pregrado, grado, y posgrado; con siete nuevas propuestas habilitadas en los últimos 3 años: kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, diseño industrial, psicopedagogía, entre otras”, expuso, entre otros temas, Gallo Cornejo.

A su turno, los diputados indagaron sobre el sistema de becas con el que cuenta la UCASAL. En este sentido, el vicerrector Administrativo destacó que “este año se invirtieron más de 30 millones de pesos en becas propias de UCASAL. Adicionalmente, existen convenios con diferentes instituciones y entidades del país, con las que se ofrecen entre el 10 y el 50 % de descuento en los valores de cuotas, en un esquema de esfuerzo compartido para beneficiar a los alumnos que necesitan”. Además, Constanza Diedrich expuso el crecimiento exponencial que el sistema tuvo desde 2015, año en el que se otorgaron 450 becas, hasta este año en el que casi se duplicaron alcanzando las 844. “Tenemos previsto para el 2020 seguir ampliando esta inversión, teniendo en cuenta el contexto económico actual y los compromisos asumidos con los alumnos de ampliar los beneficios a quienes no pueden pagar los incrementos anunciados”, señaló Diedrich.

Al momento de conversar sobre los valores de las cuotas y matrículas (que hasta el 31 de diciembre no registrarán aumentos) Gallo Cornejo, explicó las diferentes propuestas que ofrece la universidad que incluyen pagos en cuotas, por ejemplo, y remarcó que “como cualquier institución privada, en este contexto, tenemos restricciones que nos impone la macroeconomía, por eso nos manejamos con mucha prudencia atendiendo que somos la empleadora más importante de la provincia”.

Más adelante el diputado Claudio Del Pla, consultó sobre la posibilidad de constitución de centros de estudiantes y dejó expuesta su posición respecto de la oferta académica en la universidad pública. En este unto, se aclaró que la UCASAL es autónoma y no existe ningún acuerdo con la universidad estatal. “Es importante señalar que UCASAL estudia permanentemente la demanda de los salteños y en ese sentido, trabaja para satisfacerla, ampliando la oferta académica, permitiendo que quienes viven en la provincia no deben emigrar buscando estudios universitarios. Es incluso, una sugerencia que recibimos desde el ministerio de Educación de Nación: ofrecer carreras nuevas que no se dicten en la región”, explicaron los directivos.

Con respecto a los centros de estudiantes, se aclaró que “están contemplados en el reglamento de la UCASAL y que es una herramienta válida para los estudiantes que incluso facilitaría los canales de diálogo con ellos. Están en sus manos.”