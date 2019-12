Cárdenas se convirtió en refuerzo Albo

El ex capitán de Juventud se convirtió en refuerzo de Gimnasia y Tiro. Ayer realizó su primer día de entrenamiento junto a Maxi López, Rubén Villareal y Farid Aguirre.

Gimnasia y Tiro arrancó la pretemporada y de a poco comenzó reforzar el plantel que jugará el próximo Regional Amateur en febrero. Una de las sorpresas del mercado de pases fue Juan Pablo Cárdenas por su pasado antoniano.

El experimentado defensor aceptó la propuesta de Gimnasia y Tiro ya que no tendrá lugar en el equipo de Cuadrado. El ex Unión está en perfectas condiciones físicas ya que viene entrenando de manera particular. Sin dudas la calidad y su profesionalismo potenciará al equipo de Maza.

Ayer realizaron su primer día de entrenamiento Juan Pablo Cárdenas, Maxi López, Rubén Villareal y Farid Aguirre. Hoy se sumará al plantel Marcos Navarro y esperan por las incorporaciones de Patricio Luna, Fernando Tantoni, Agustín y Luciano Herrera.