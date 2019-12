Asamblea en Tránsito: Piden que no le cambien el nombre por Movilidad Ciudadana

Trabajadores de la subsecretaría capitalina solicitan que le devuelvan el nombre que llevan desde hace 70 años. También piden que las áreas de Semaforización y Señalización no sean sacadas de su órbita. “Hay una gran incomodidad”, aseguraron.

Hay malestar en el personal de la ahora ex subsecretaría de Tránsito Municipal, la cual con la nueva gestión pasó a llamarse de Movilidad Ciudadana. En ese sentido, los trabajadores piden que el nombre no se cambie, junto a que no se haga el traslado del personal de Semaforización y Señalización a otra cartera del municipio.

Sergio Aybar, empleado de Semaforización, dialogó con Multivisión Federal donde especificó los detalles: “Queremos reflejar que hay una gran incomodidad por el cambio rotundo de nombre a esta institución que tiene más de 70 años de vida, todos los compañeros nos sentimos avasallados por el cambio de nombre a Movilidad Ciudadana”.

Así indicó que a este reclamo se suma “el posterior traslado de lo que teníamos a cargo nosotros, que era semaforización y señalización, a la órbita de otra subsecretaría, aquí los compañeros que trabajaron durante años sienten la incomodidad y la inestabilidad de dejar nuestra órbita”.

Dicho esto, aclaró que la asamblea que iniciaron al comenzar la mañana de este viernes “no es para casos puntuales, es en defensa de la institución, tenemos la amarga experiencia de perder potestades, un ‘achique’ de la institución que viene de gestiones anteriores, nos sentimos que vamos en vías de extinción”.

“Es una asamblea en defensa, en abrazo, a la institución”, explicaron.

Junto a esta medida, Sergio adelantó que van a presentar “una nota para que Movilidad Ciudadana sea ‘Tránsito y Movilidad Ciudadana'”. También apeló “a la buena voluntad y criterio de la intendenta (Bettina Romero) para que revea la situación, darnos la tranquilidad a los compañeros y, a cuatro días de la Noche Buena, vivir esto es angustiante”, concluyó.