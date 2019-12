Nazarena Vélez lució su silueta y reveló por qué no usa Photoshop

La actriz compartió una serie de fotografías de sus vacaciones en Brasil. "Esta pileta y mi es lo único que muestro de mis vacaciones. Lo siento, el resto lo vivo y no lo filmo. No uso photoshop", afirmó y explicó los motivos.

Nazarena Vélez publicó una serie de imágenes de sus vacaciones en Brasil y aseguró que no utiliza programas de edición para las fotos que comparte y donde deja ver su silueta.

"Esta pileta y mi es lo único que muestro de mis vacaciones. Lo siento, el resto lo vivo y no lo filmo. No uso photoshop, no porque no quiera o no necesite. No sé usar. Quién me enseña?", preguntó luciendo una bikini enteriza.

En otro de los posteos, Nazarena señaló: "En las fotos no estoy del tooodo bien lokeada y los planos que me hace el Bocha suelen no favorecerme. Pero este paraíso merecía unas. . . Sepan comprender. Estoy en modo vacaciones".