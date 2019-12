En marzo habrá un nuevo aumento para los jubilados

El presidente Alberto Fernández rechazó que el Gobierno haya impulsado un "congelamiento a los aumentos de los jubilados" y anunció que en marzo habrá un incremento en todas las jubilaciones.

También indicó que "en diciembre hubo un aumento para todos de casi el 9 por ciento; a las mínimas les dimos un adicional de 5 mil (pesos) en diciembre y 5 mil en enero, y en marzo habrá un nuevo aumento".

"Decir que se anula una fórmula de indexación de los sueldos de los jubilados no quiere decir que no van a tener aumentos. Piensan que estoy loco que voy a tener a los jubilados, que los han dejado en la miseria, sin aumentos. Yo estoy preocupado por los jubilados, no ellos que los han dejado en la miseria", enfatizó.

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo cobrarán este viernes 27 de diciembre el bono extraordinario que originalmente estaba previsto para el lunes 30.

La medida incluye el pago de $ 2.000 para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y de hasta $5.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional. Quienes cobran el haber mínimo, que actualmente es de $ 14.068, cobrarán $ 5.000 antes de fin de año y una suma igual en enero del año próximo.

El valor del bono extraordinario irá variando de acuerdo al haber percibido por el jubilado o pensionado beneficiado, hasta llegar a un máximo de $ 19.068, una cifra que surge de sumar la jubilación mínima más $ 5.000.

En marzo, tanto jubilados como beneficiarios de AUH debían recibir un aumento de 11,56% y en junio, otro cercano al 15%. Ahora será el presidente el que defina esos incrementos y, según ya hizo trascender el Gobierno, se seguirá priorizando a los que menos ganan.