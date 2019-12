Bº Don Bosco: Vecinos denuncian una invasión de mosquitos por falta de limpieza en un canal

Se trata del canal que recorre la Talcahuano entre la San Martín y San Juan. Un vecino asegura que fumigó por su cuenta en su vivienda pero según le dijeron expertos deben fumigar la zona por aire. Medio Ambiente asegura no tener elementos de fumigación.

Javier se contactó con InformateSalta esta mañana para conseguir ser escuchado por quien corresponda. Cuenta que el canal que recorre Talcahuano se encuentra totalmente abandonado, ademas de la basura que tiran, entre cubiertas y escombros también hay camalote. Esta situación llevó a formar un gran criadero de mosquitos ya que viene desde Marzo.

"Es el que produce la chikungunya y el dengue. Llamé a todo el mundo, a Medio Ambiente pero no están fumigando. Pagué para que me fumiguen y me decían el tema del zancudo va a ser un ratito porque después vuelven a nacer millones"







Según el vecino, la gente que le hizo la fumigación le dijo que la solución sería que pase un avión y fumigue todo el barrio. A nosotros nos afecta desde la San Martín y Olavarría hasta la San Juan y Talcahuano, pero el canal sigue.

"Si pasas vas a ver la esquina cubierta de escombros, basura, a margen de que estén los carteles la gente igual tira. No lo limpian y ahora está lleno de camalote " contó.

Los vecinos esperan ser escuchados y evitar así que esta situación se agrave.