No le alcanzaba para comprar un remedio y una “Mamá Noel” se lo regaló

En vísperas a la Nochebuena, una joven tuvo un gran gesto con una mamá que no contaba con el dinero suficiente para comprarle unas gotitas para el dolor de panza a su bebé recién nacido. “Llevalas de regalo de Papá Noel”, le insistió.

La historia tomó estado público y comenzó a viralizarse rápidamente a través de la red social Facebook con el siguiente mensaje:

“Esta flaca divina Dios la puso en mí camino hoy! No sé cómo se llama no le pregunté su nombre pero le pude sacar esta foto...si alguien la conoce felicítenla y etiquétenla x favor!

Él es mí bebé Natanael tiene apenas 4 días! Hoy fui a la farmacia a comprar gasas, alcohol para curar su ombligo y además de protectores mamarios y medicación para mí dolor ya que tuve cesaría! ...pregunté cuánto salía las gotitas para el dolor de panza y me salía más de $400 por la sencilla razón que era mucho y no me alcanzaba decidí no llevarlas y esta maravillosa persona se me acerca y me dice "llévaselas yo se las regalo"

Le dije q no q estaba bien y me insiste diciendo si en serio llévalas regalo de Papá Noel! Sabemos q Papá Noel no existe...pero existen estas personas q te llenan el alma! Palabras para agradecer no existe en este momento para mí no me alcanzaría ninguna! Deseo q toda bendición del cielo caiga sobre tu vida y tu familia! Te deseo muy feliz Navidad y que te sorprenda un mejor año por lo gran persona q sos . Grandes cosas vas a recibir!! “