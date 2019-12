Carpas en Salta: resurgen los reclamos de vecinos por su funcionamiento

Como ya ocurrió en años anteriores, la carpa que se habilita en el Centro de Convenciones genera serios cuestionamientos por parte de los vecinos de los barrios aledaños. Por más que se refuercen las medidas de seguridad, es tanta la gente que concurre que hace imposible que se genere algún hecho de descontrol.

Y en el primer día de funcionamiento de "La Carpa de las Estrellas", que tuvo una asistencia de 7100 personas según la policía, hubo 25 demorados por distintas contravenciones y una persona detenida por intento de robo.

El próximo miércoles 25 vuelve a abrir la carpa y los vecinos ya muestran preocupación por lo que pueda ocurrir, sabiendo que será el día después de Navidad y se anticipa un buen clima por lo que habrá mucha concurrencia de gente.

Opiniones en las redes

Sumadas a las quejas de vecinos, en las redes también se hizo sentir el desagrado de parte de algunos, que ven a las Carpas como sinónimo de descontrol.

Monica Nazer: Tristeza el caos que se produce en la zona sur!! Los vecinos de las cercanías, la padecemos constantemente, en diversos eventos populares...porque no habilitan el parque Bicentenario??



Sebastián Di Bez Monica Nazer ...no pue amiga, pa' eso lo dejamos donde están nomas...tu solución sería como meter la basura debajo de la alfombra, o sea no sería una solución sino patearle el problema para los vecinos de zona norte!



Monica Nazer Sebastián Di Bez y qué?? Tienen "coronita?? Cuanto hace que en la zona sur no tenemos descanso... aclaro para mi la gente que concurre a esos eventos, no es "basura " que sea más equitativa la cosa, el parque Bicentenario está más aislado...Atte.

Alejandra Farias Sigan habilitando esa porquería que d carpa no tiene nada jajaja y pasan estas cosas ...🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️como pueden ir a meterse a eso 🤷‍♀️😂

Miguel Eduardo Rojas Argentina un País en donde de lunes a jueves no hay para comer pero el Finde meta chupa y asado



Lan Chor La mayoría pasa gratis!a las 10 están ahí jajajaja



Maca Del Valle Ortega Despues los ves cortando calles porq no tienen q comer..haaa pero en la carpa!!!

Cecilia Romero Y que no era , que no estaban permitidas las carpas en Salta capital,???

Julieta Mendoza Cecilia Romero parece que ahora si. Hay nueva intendenta. Debe haber modificado esa norma

Rober Ramirez Al municipio sólo le importa la moneda

Jose Luis Boglioli Imaginate cuando reciban la tarjeta alimentaria? Se recontra llena jajaja

Maxii Carrizo Tambien la indiada qe va ahi qr esperan



Natalia Elizabeth jajajajaja desde las 1 de la tarde haciendo la fila .ta remil locooo jajajajajaja

Betiana Barboza Haaa ... pero comentas que el centro de convenciones sea un anexo de la Universidad y se niegan rotundamente pero para la joda ya está todo listo como se nota que lo que les conviene mas fomentan la joda que el estudio una sociedad bruta es más fácil de manejar que una sociedad culta



Humberto Ruiz Basura lleno de porquería



Guty Romero Mangas de diablos no respetan nada van derecho al infierno

Sebastian Santos Rios Jajaja qué clase de chusma palurda paga por ir a un lugar con baños químicos y lleno de borrachos jajaja