Familia oranense vino por un trámite al Registro Civil y quedó varada en Salta

Marcelo Alvarez y Sandra Ceballos llegaron desde Orán junto a sus 6 hijos el día de ayer alrededor de las 6 de la mañana, tenían un turno en el Registro Civil de Salta. El organismo tuvo problemas en su sistema y no pudieron cumplimentar el trámite, por lo que le solicitaron a la familia regresar el día jueves, ellos sin tener donde quedarse y menos aún con la posibilidad de ir y volver por el gasto de pasajes, decidieron quedarse en la terminal hasta el Jueves y fue así que la gente empezó a notar que pasaban las horas y la familia no se movía.

Los vieron comer pan y que pasaban las horas sin que abordaran ningún colectivo. Anoticiados de la situación, un grupo de empleados decidieron a través de las redes sociales pedir ayuda para esta familia oranense.

Entre tantos que decidieron solidarizarse, Mercedes Corbalán armó un grupo de WhatsApp llamado "Todos x Familia de Orán" pero en las últimas horas la mujer habría decidido llevarlos por sus propios medios a Orán para que pasen las fiestas en familia.







Desde InformateSalta intentamos comunicarnos con Mercedes pero al parecer, en viaje, la mujer está sin señal telefónica.

Un historia que merecía ser contada en un día tan especial como es la víspera de Navidad donde afloran las buenas intenciones y los sentimientos más puros y desinteresados de muchos de nosotros.