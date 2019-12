Comentó una foto de Thelma Fardin con una polémica frase de Darthés y estalló el escándalo

Thelma Fardin fue una de las actrices que denunció a Juan Darthés por abuso, en su caso, cuando ambos compartían un gira de la exitosa tira Patito Feo. En la última publicación de la actriz, un usuario repitió la frase que el denunciado le habría dicho, según relató ella en el video donde lo acusó públicamente.

“Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no”, expresó Fardin en la grabación que utilizó para relatar cómo fueron los hechos que desencadenaron en su denuncia por abuso contra el actor. En ese momento, la joven actriz cuando ella tenía apenas 16 años y él 45.

La exintegrante de Patito Feo se mantiene muy activa en las redes sociales con sus publicaciones y en la última imagen, un usuario replicó la frase que utilizó Darthés para perturbar a la joven y escribió" mirá cómo me ponés".

Debajo, en los comentarios de la publicación de Thelma Fardin, cientos de mujeres criticaron a este usuario por haber utilizado esa frase.

Thelma Fardín, a un año de la denuncia contra Juan Darthés: “Estoy conforme con lo que está haciendo la Justicia”.