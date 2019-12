Femicidio en Cerrillos: el policía no tenía denuncias anteriores por violencia de género

Desde la Policía de Salta aseguraron que agente que mató a su mujer y luego se quitó la vida contaba con su arma reglamentaria porque no tenía antecedentes. De lo contrario no hubiese estado en funciones.

Luego del femicidio ocurrido en el barrio Los Paraísos, se conoció que el homicida policía Hedgar Exequiel Almiron no tenía antecedentes y por eso contaba con su arma reglamentaria. La jefa de Policía, Norma Morales, informó que en el legajo del causante no había denuncias anteriores por violencia de género, e indicó que de lo contrario no hubiese estado en funciones, ni portando su arma reglamentaria.

Al respecto, la Comisaría lamentó lo ocurrido, fundamentalmente la perdida de las dos vidas y la situación de los hijos menores de edad de la pareja, e indicó que el Gabinete Psicológico de la Policía se encuentra brindando asistencia a los familiares.

“En la Institución tenemos severas normativas internas para policías que comenten cualquier hecho de violencia contra la mujer, principalmente se les retira el arma, pasan a situación pasiva y la mayoría de los casos llegan a la exoneración”, expresó.