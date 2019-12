Mario David Benítez era albañil y tenía 30 años. Celebraba la Nochebuena con su familia en Lomas de Zamora cuando murió a causa de un disparo. Ahora se investiga si lo alcanzó una bala perdida.

Todo sucedió este miércoles de Navidad a la madrugada, en una casa ubicada en Terrada 2388, de la localidad de Villa Albertina. Allí, Benítez se había reunido junto a su pareja y familiares para festejar la Nochebuena.

Según informaron fuentes policiales en base al testimonio de los parientes que estaban con el albañil, todos estaban en el patio de la casa celebrando la Navidad cuando Benítez comenzó a tomarse el cuello.

En función de los testigos, el albañil fue herido por una bala perdida y, de inmediato, los familiares de Benítez lo trasladaron hasta el hospital Allende, donde murió minutos después de su ingreso.

La causa quedó a cargo de la fiscal Silvina Estévez, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, que inició actuaciones por "averiguación de causales de muerte".

“Anoche en Villa Albertina una bala perdida terminó con la vida de David... Todavía hay hijos de puta que tiran para arriba”, posteó Pablo Manuel, primo de la víctima en sus redes sociales.

"Él sintió el impacto y entró. '¡Ma, ayudame. Me dieron un tiro!', me dijo. Tenía la mano en el cuello. Y cuando le saco la mano tenía un orificio y era que le dieron un tiro. Le salía un montón de sangre", dijo Carina, su esposa. "Lo llevamos al hospital y ahí murió", expresó la mujer en diálogo con Crónica TV.

La familia dijo que "es normal" que en el barrio "tiren tiros al aire todo el tiempo" y señalaron que algunos vecinos habían subido videos en los que mostraban cómo festejaban disparando. "Cuando se enteraron lo que pasó, los bajaron", dijo una de las hermanas de Mario.



"Estábamos adentro de mi casa, en el patio, que hay un techo también. Salimos dos segundos y le pasó lo que le pasó. La bala no vino de lejos. Fue en un radio de una o dos cuadras", detalló la mujer.

Carina señaló además que en el barrio no hay cámaras pero que hasta el momento nadie se entrevistó con ellos. "Nadie de la Policía apareció ni me vino a decir nada. No se ni qué fiscalía se está haciendo cargo", reclamó.