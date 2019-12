Violencia en Vª Juanita: la familia del agresor dio su versión de los hechos

Tras el violento hecho que vivió una joven mamá salteña en Vª Juanita el día 23 de diciembre, La Gaceta Salta dialogó con la hermana del agresor. Inés Flores contó que ese día su hermano en realidad evitó que Maira peleara con otra mujer. Que luego de ese episodio donde él la hace ingresar a la vivienda, la pareja se encerró con el bebé en una pieza y allí discutieron, él le dio una cachetada que le provocó sangrado en la naríz por lo que huyó y se refugió en la casa de una amiga.

“Ella estaba escondida en la casa de una amiga llamada Aldana que vive a dos cuadras de la casa, ella no quiso volver entonces él se volvió por que el bebé había quedado solo en la casa y llorando. El regresó a ver a su hijo y no pasó 10 minutos, ella llegó con la amiga e ingresó directamente a buscar un cuchillo para apuñalarlo a él, empezaron a forcejear y ella le tiro el cuchillo en el pecho, al no lograr lastimarlo él buscó un palo y le pegó en la cabeza, nunca fue su intención lastimarla ni pegarle fuerte" justificó la mujer.

Por último, dijo que la chica solo quería plata y que incluso tomó una billetera de su hermano y la ocultó en sus partes intimas "Ella le pedía plata cuando mi hermano se cansó le dijo “vos querés plata” le sacó cinco mil pesos, le dio y ella recién se retiró del domicilio” concluyó.