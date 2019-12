Rogelio en modo Enzo: Funes Mori hizo un golazo de chilena en la final del fútbol mexicano

El argentino Rogelio Funes Mori marcó, en el tercer minuto adicional, el gol con el cual Monterrey superó anoche como local a América, por 2 a 1, en el cotejo de ida por la final del torneo mexicano de fútbol.



El colombiano John Stefan Medina y el ex River Plate Funes Mori anotaron por los goles del Monterrey, dirigido por Antonio Mohamed, mientras que Carlos Rodríguez, con contra, había puesto en ventaja al América, que sufrió la expulsión de Sebastián Córdoba.



El desquite se jugará el domingo próximo, en el estadio azteca del Distrito Federal, a las 23.15 de Argentina.



El cotejo se jugó en el Estadio BBVA Bancomer de Monterrey y el gol de Funes Morí fue con un notable remate de chilena, tras recoger un rebote, que superó la resistencia del veterano arquero Guillermo Ochoa, señaló EFE.



En Monterrey fueron titulares los argentinos Marcelo Barovero (ex Huracán, Vélez y River), Nicolás Sánchez (ex River, Racing y Godoy Cruz), Leonel Vangioni (ex Newell's y River) y Funes Mori, ingresando luego Maximiliano Meza (ex Gimnasia e Independiente).



En América jugaron los argentinos Emanuel Aguilera (Godoy Cruz, Defensa e Independiente) y Guido Rodríguez (ex Defensa y River)



Al término del partido el entrenador Mohamed fue muy sincero al expresar; :"Estamos con la suerte del campeón que hace los goles en el momento justo. América nos hace gol y empatamos antes del descanso y después anotamos el gol decisivo en el último minuto. Ahora iremos a jugar como jugamos todos los partidos de visitante, buscando ganar".