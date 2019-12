La senadora Nora Giménez a favor de congelar el sueldo de los legisladores

Con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica ya aprobada, la oposición legislativa apunta a que la clase política haga una “gesto contundente” y apruebe el proyecto de resolución que busca que los senadores congeles sus sueldos por 6 meses.

Desde el bloque del Frente de Todos, la senadora por Salta Nora Giménez, en diálogo con InformateSalta, cuestionó que la iniciativa de Juntos por el Cambio no se haya presentado durante la presidencia de Macri, sin embargo, señaló que coincide con el espíritu de la misma.





“Ha sido muy importante lograr la aprobación de la Ley de Emergencia que es un punto de partida que otorga un marco concreto y va a permitir tomar con decisiones todas estas medidas para salir de la situación de emergencia. Siempre en estas situaciones de crisis económica, las políticas liberas a lo que más afecta es a los sectores que menos tienen, más allá de quién lo plantee, el eje de la discusión, mi apreciación es que, por una cuestión de coherencia, lo tendrían que haber hecho antes”, dijo la legisladora en InformateSalta.

Giménez señaló que coincide con el proyecto y agregó que “le parece importante que hoy los dirigentes políticos, sea en función legislativa o en función ejecutiva, tenemos que dar ejemplos, asumir una actitud solidaria con la misma fuerza que Alberto Fernández le está pidiendo al conjunto de los Argentinos, poner en práctica la solidaridad para poder salir de esta situación”.

La senadora consideró que más allá de ser un buen gesto, no generará impactos económicos de trascendencia. “La política se construye con gestos. Los argentinos esperan gestos, decisiones, firmeza, coherencia. Creo que es un buen gesto que va a ayudar recuperar la confianza en la gente, no tendrá un gran impacto en los números, no va generar una incidencia trascendental para recuperar las finanzas, pero sí es necesario para ayudar a recuperar la confianza de la gente”.