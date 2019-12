Mercado optimista: Prevén un dólar estable en 2020

Tras cerrar 2019 con un aumento superior al 60%, el economista Lucas Dapena anticipó que el próximo año no debería sufrir demasiadas variaciones teniendo en cuenta las restricciones aplicadas por el gobierno a la compra de la moneda estadounidense.

En el último día de un año económicamente crítico, el dólar cerró en $62,98 promedio para la venta al público, y de este modo, acumuló en 2019 una suba de 62,15% ($24,14), con relación a los $38,84 del viernes 28 de diciembre de 2018.

De cara al 2020, el economista Lucas Dapena, en diálogo con InformateSalta, explicó que el problema de fondo es que a la Argentina le faltan dólares. “Nosotros con los dólares que nos entran no nos alcanza para pagar la deuda, las importaciones, el turismo, también somos deficitarios, la gente gasta más dólares afuera de lo que los extranjeros gastan acá”, comentó.

Para contrarrestar esta situación, indicó que al cepo impuesto por la gestión anterior, ahora se sumó la restricción a la compra del dólar para ahorro o para turismo, que establece, un impuesto del 30%. “Están tratando de frenar esa salida de dólares que tienen, para que los dólares que le entran a la Argentina alcancen para pagar las cuestiones más de fondo”, indicó.

En vista de ello, anticipó que a partir de la restricción a la compra aplicada por el gobierno nacional el próximo año la moneda estadounidense no debería sufrir demasiadas variaciones. “Le sacaron un montón de presión, ya no tenés el dólar que te compra la gente para ahorrar, y ahora lo piensan dos veces para irse de vacaciones porque sabe que todo lo que gaste tiene un 30% de impuestos, y después por otro lado no puede comprar dólares libremente porque tiene todo este problema de la AFIP”.

En tanto, indicó que el gobierno no debería dejar que el dólar se quede con respecto a la inflación. “Si volvemos al tema de un dólar barato, no le conviene al país, el dólar debería acompañar a la inflación es una regla de oro en esta situación, ahora lo que si tiene que hacer el gobierno nacional es pelear un poco para bajar la inflación”.

Por último, advirtió que Argentina no va a poder tomar deuda por un buen tiempo en los mercados internacionales.