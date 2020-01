Denuncia que la madre de su bebé irrumpió en su casa y la secuestró

Un joven salteño atraviesa momentos de desesperación, luego que denunciara que la madre de su pequeña bebé habría entrado a su departamento junto a otras personas y, de forma violenta, se llevara a la menor junto a su ropa, sus pertenencias, además de amenazarlo con matarlo si realiza una denuncia.

El salteño damnificado, en diálogo con InformateSalta, se identificó como jugador de fútbol en Tucumán. Según el relato que compartió a este medio, todo comenzó en enero del año pasado, cuando conoció a una salteña y decidió viajar para conocerla.

“Ella me prometía que me iba a hacer feliz, que me iba a dar una hija, la conocí, anduvimos bien, la ayudé con sus hijos pero me tomó como b… y me comenzó a chantajear”, indicó el muchacho. A esto dijo que la chica lo habría dejado para irse con otro sujeto, ya estando embarazada de una bebé en común.

Fue en noviembre cuando la pequeña nació. “Ella me la entregó diciéndome que era un estorbo para ella, que nos alejemos, la bebé tiene mi apellido; la semana pasada comenzó a mandarme mensajes diciéndome que era un muerto de hambre y amenazándome, entonces hice la denuncia en Ciudad Judicial”, dijo el damnificado en su relato a este medio.

El ataque

Según el testimonio que brindó el joven a InformateSalta, fue este 1° de enero a las 8.30 cuando la mujer (aparentemente bajo los efectos del alcohol y drogas) habría llegado al departamento de este sujeto, acompañada de un hermano y otro hombre, con elementos para atacarlo, entre ellos una pistola.

Al parecer le habrían roto la puerta, redujeron al padre de la niña, agarraron a la bebé, su ropa, sus documentos, el dinero que había en el inmueble (destinado para irse a Tucumán, donde iba a partir en la mañana de ayer) y se fueron, dejando al padre con una herida de bala y amenazándolo.

“Me dijo que si había una denuncia y a ellos les llegaba una notificación, a mí me iban a matar, tengo miedo”, dijo el jugador sobre la advertencia que le habrían proferido. A esto dijo que fue a buscar por su cuenta a su hija por la zona norte de la ciudad de Salta, donde cree que podría estar, pero hasta ahora no pudo dar con ella.