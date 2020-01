Un cura salteño se reunió con el Papa Francisco y contó sobre su emocionante encuentro

A través de las redes sociales, el padre David Pintos, sacerdote de la Diócesis de la Nueva Oran, contó su emocionante experiencia de encontrarse con el Papa Francisco y haber compartido una misa con él. Compartió imágenes de ese momento especial, de un sueño cumplido. “Fue un momento donde pasó toda mi vida por mi corazón”, dijo.

El relato

Les comparto mi experiencia de haber podido celebrar la Santa Misa con el Santo Padre el Papá Francisco con el objetivo de que también esta bendición se derrame sobre todos Ustedes (Como siempre lo pienso y quiero: Todo lo que Dios me da, que no sea sólo para mí sino para todos).

No saben lo fuerte que fue y la emoción que se vive! Fue un momento donde rece muchísimo! Un momento donde pasó toda mi vida por mi corazón! No lo podía creer, pero era una realidad que estaba sucediendo... y estaba muy feliz, estoy feliz!

¿Me lo merezco? Yo creo que personalmente que no... No me lo merezco, esto sólo es pura Gracia y Misericordia de Dios! Y estoy muy agradecido por eso!





Doy gracias a Dios!!! Pero también me acordé de todos Uds!!! Desde mi Mamá que me dio la vida y se la re banco desde el 1er momento que nací a pesar de estar soltera; de toda mi familia (toda, toda mi familia); de mi Pquia y Pueblo de Yrigoyen que me vio y me ayudó a crecer; de mis inicios en el camino vocacional antes de entrar al Seminario de la mano del P Juan Hidalgo y P Rubén Gutiérrez; de todos mis formadores sacerdotes y compañeros de Seminario de Oran, Salta y Tucumán; de las Familias y Amigos (que son miles) que me ayudaron y fueron muy generosos conmigo tanto en amistad como materialmente; de todas las Comunidades y Pueblos donde estuve (Oran, Yrigoyen, Pichanal, Rivadavia Banda Sur, La Unión, Morillo, El Chaco Salteño con sus hermosos parajes, de Salta y Tucumán); del querido Embarcación donde vivo actualmente; de todos mis queridos Jóvenes y Niños a quienes tanto amo (Emaus, Jóvenes del Oratorio, MJS, Sociedad de la Alegría, Amor Joven, Cristo Joven, Lucas XV, Palestra, Los Aspis, Pastoral Juvenil de Oran y Regional, Radio María, Etc); de tantos bienhechores... Gracias de corazón, le pedí a Dios por Ustedes!!!

Rece muchísimo por nuestro Norte, por el País, por la amada Diócesis de Oran, por mis Hermanos Sacerdotes, por las Pquias donde estuve y hoy más presente que nunca por las Pquias de Embarcación donde estoy viviendo actualmente quiero muchísimo (San Cayetano y San Roque)! (Sin olvidarme de todas las Pquias amadas donde estuve, saben que di todo de mi por ellas) Rece por las vocaciones sacerdotales! Rece por todos los jóvenes, especialmente por los que están solos, que encuentren el sentido de sus vidas, tengan fe y sean muy amigos de Dios que los ama! Por La Paz, por la dignidad, por la libertad, por ahora no comprendo todo lo que significo este momento que vive! En su momento lo comprenderé... Pero con esta experiencia quiero decirles que: Ustedes saben de dónde vengo, de donde salí, todo lo que viví y en qué condiciones, todo lo que hice y luché por salir siempre adelante. Los sueños se cumplen! Que todo lo uno quiera y se proponga lo puede lograr por más imposible que parezca, sólo hay que perseverar y tener fe, los sueños en Dios se cumplen!





¿Esto lo quise? Si! A penas me dijo el Padre Antonelo que el Padre Andrés me llevaría a Italia empecé a soñarlo y quererlo ¿Cómo lo conseguí? Le pedí a Dios, a Santa Teresita, ellos lo hicieron posible! Pero también me puse en movimiento (Porque de nada sirve rezar y quedarse quieto) ¿Que más hice? ¿Cómo lo hice? Apenas Lo soñé, lo planifique, lo pensé, lo estudié, busque varias posibilidades y estragias, pensé varios contactos, pregunte, insistí, me moví, lo pedí, lo dialogue, espere confiado y lo conseguí, conseguí el turno (Gracias a un Sacerdote Amigo que no doy su nombre porque si no me retará) Todas estas son actitudes básicas que todos pueden hacerlo cuando quieran conseguir algo.

No lo creía hasta que pudimos entrar y estar en la Capilla Santa Marta presentando el documento y pasando varios controles. Cuando entre vi que todo era real y empeze a rezar y agradecer! Fue una hermosa Misa con el Santo Padre!!! Inolvidable!!! Después de la Santa Misa pudimos saludar con el Padre Andrés e intercambiar unas cuantas palabras! Le dije que toda nuestra Iglesia Diocesana reza por él, le transmiti los saludos y oraciones! Le entregué las cartas que tenía y el regalo que llevé: Una Santa Teresita! Cuando vio el regalo me dijo "¿Me vas a dar una muñeca?" Y ahí le dije que era Santa Teresita, la Santa con la que compartimos cariño y devoción! Sonrió y la recibió! Después aproveché para que firme mi libro obras completas se Santa Teresita y también mi ukele (aproveché todo). Le dije que bendiga mi instrumento. Me dijo "Vos no predicas, evangelizas cantado!" Y firmo!!! "Hay que evangelizar más con la música" ¿Se imaginan toda la confirmación en la fe que significa todo esto? 😊💖 En ese momento nos despedimos, mando saludos, nos animó a seguir adelante junto a Jesús y que no nos alejemos de Él, que no bajemos los brazos! Le dije que lo acompañamos y que rezamos por él!!! ✊💗

Salí con el corazón feliz, contento!!! Con la cara llena de alegría!!! Dando gracias y sorprendido!!! Y después de ahí no deje pensar en ese momento y ver como puedo trasmitir todo lo fuerte de la experiencia!!!

Ahora siento una Paz en mi corazón, una emoción y quiero compartirlo con todo el mundo!!! Compartir que a pesar de lo que soy y cómo soy Dios es bueno conmigo!!! Cómo diría Santa Teresita "DIOS ME HA DADO SU MISERICORDIA". Todo lo que Dios me da deseo que Todos la reciban, pido esto desde lo más profundo de mi corazón!

Esta experiencia confirma mi fe, mi confianza, mi ministerio!!! Estoy más convencido que nunca de lo que creo y quiero entregarme totalmente a ello!!! Quiero compartirlo con todos!!!

En el fondo les pido que confíen y se abandonen en Dios! Que tengan una amistad profunda, seria y convencida con Jesús! Que amen a la Virgen! Que se sean amigos y sigan el ejemplo de los Santos!!! Que nunca dejen de rezar! Que vivan seriamente en la fe y religión! Que sueñen y sueñen a lo grande, y muévanse para conseguirlo! Nunca se queden quietos, sean creativos y estrategas!!! Busquen, llamen, pidan! Porque como dice Jesús "El que busca encuentra, el que llama se le abre la puerta y el que pide recibe". Disfruten hasta de las cosas más simples, sean alegres!!! Vivan al máximo! Sepan encontrar a Dios en lo cotidiano y ámenlo!!!