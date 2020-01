Iba junto a un amigo en una moto, los chocaron y volaron por los aires

Ayer, cerca de la medianoche, se produjo un impactante accidente entre dos motos, en la intersección de calle Mendoza e Ituzaingó, en el macrocentro de la ciudad. Producto del choque, Yamila, quien viajaba como acompañante, voló por los aires, al igual que el conductor del otro rodado.

A causa del impacto, la joven fue derivada al hospital San Bernardo, donde permanece internada con diagnostico de politraumatismos varios y distensión de ligamentos de rodilla. “Tengo hematomas en todo el cuerpo, y estoy con cuello ortopédico, esperando recibir el alta médica”, dijo a InformateSalta.







Sobre el momento del accidente, comentó que se desplazaba por calle Mendoza, cuando el otro rodado cruzó a toda velocidad desde Ituzaingó, y los impactó. “Pudimos frenar pero él no frenó, venía con mucha velocidad así que nos llevó puestos, el voló y yo también volé, mi amigo solo se golpeó la cadera”, indicó.

Yamila indicó que por su condición aún no pudo hablar con el conductor del otro rodado, ni conocer si cuenta con seguro al día. “Voy a pedir un resarcimiento, porque me dejaron mal, , me hicieron mil estudios, tomografías, resonancia de rodilla, tengo que comprar cuello ortopédico y antibióticos que tengo que pagar yo”, afirmó a InformateSalta.

Por último, señaló que la moto también quedó dañada. “Están las cámaras y gente de testigo, y se va a comprobar que el que venía por izquierda era él, y él que chocó es él”, finalizó.