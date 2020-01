Video: arriba de una ojota, una rata logró salvarse del agua

Eso es lo que muestra un video que circuló por Whats app y que esta mañana Canal 10 de Tucumán ,emitó el programa Los Primeros.

“Si no estás en Tucumán no lo vas a entender. Vio la oportunidad, y la rata encontró refugio para salvarse”, comentó el locutor. “Hemos visto muchos videos de las inundaciones, pero uno como este no recuerdo”.

No se sabe en qué ciudad se filmó el video, algunos usuarios, incluso, afirman que no se trata de esta provincia.

“La desgracia de uno es la suerte de otros; alguien quedó en pata pero le vino bien a la rata para salvarse”, finalizó el periodista.